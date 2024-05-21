Нетрезвый подросток на мотоцикле врезался в "КамАЗ" под Магаданом

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Следователи на Колыме возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который, сев в нетрезвом состоянии на мотоцикл, врезался в "КамАЗ". В результате аварии погиб пассажир мотоциклиста – 13-летний ребенок, сообщает СУ СК РФ по региону в телеграм-канале.

По информации ведомства, ДТП произошло в поселке Уптар. Несовершеннолетний мотоциклист, не имея водительского удостоверения соответствующей категории, сел на мотоцикл в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, говорится в публикации.

Как уточнили правоохранители, виновника аварии госпитализировали, ему оказывается медпомощь. Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортным средством".

Ранее водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате аварии мужчина 1988 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Столичная Госавтоинспекция в связи с инцидентом организовала проверку.

