СК завел дело после ДТП с участием гоночной машины и зрителем авторалли в Ленобласти

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело возбуждено после ДТП на соревнованиях по автомобильному спорту в Приозерском районе Ленинградской области, где машина задела зрителей. Об этом СУСК РФ по региону сообщил в телеграм-канале.

Как указал в телеграм-канале региональный главк МВД, один из участников автомобильных соревнований в поселке Мельниково не справился с управлением, из-за чего его автомобиль задел двух стоящих на обочине мужчин. Один из них получил тяжелые травмы и скончался в больнице, а другого осмотрели врачи и отпустили домой, рассказали правоохранители.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель грузовика "МАЗ" сбил мужчину на электровелосипеде. Инцидент произошел 13 мая на Ярцевской улице. Как уточнили в столичной прокуратуре, водитель грузовика двигался задним ходом и не заметил мужчину на электровелосипеде. В результате ДТП пострадавший скончался на месте.