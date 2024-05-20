20 мая, 17:29Происшествия
Автомобиль загорелся на 32-м километре МКАД
"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – рассказали в ведомстве.
В Дептрансе подчеркнули, что инцидент произошел в правом ряду внешней стороны автодороги. В настоящее время движение затруднено на расстоянии в 1,3 километра, поэтому автомобилистам стоит выбирать пути для объезда.
Ранее водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате инцидента мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего столичная Госавтоинспекция организовала проверку.
Два автомобиля столкнулись в столичном Измайлове