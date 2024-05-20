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20 мая, 17:29

Происшествия

Автомобиль загорелся на 32-м километре МКАД

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Автомобиль загорелся на 32-м километре МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – рассказали в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что инцидент произошел в правом ряду внешней стороны автодороги. В настоящее время движение затруднено на расстоянии в 1,3 километра, поэтому автомобилистам стоит выбирать пути для объезда.

Ранее водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате инцидента мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего столичная Госавтоинспекция организовала проверку.

Два автомобиля столкнулись в столичном Измайлове

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