Автомобиль загорелся на 32-м километре МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – рассказали в ведомстве.

В Дептрансе подчеркнули, что инцидент произошел в правом ряду внешней стороны автодороги. В настоящее время движение затруднено на расстоянии в 1,3 километра, поэтому автомобилистам стоит выбирать пути для объезда.

Ранее водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте в Москве. В результате инцидента мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм. По факту произошедшего столичная Госавтоинспекция организовала проверку.