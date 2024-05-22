На улице Академика Королева произошло ДТП трактора с трамваем

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Трактор и трамвай маршрута № 17 столкнулись на улице Академика Королева примерно в 18:20. Об этом Москве 24 рассказали в столичном Дептрансе.

По предварительным данным ведомства, водитель трактора не уступил дорогу трамваю, из-за чего произошел сход первой и второй тележек трамвайного вагона. В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В Дептрансе добавили, что в настоящее время на Академика Королева задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Кроме того, временно изменены маршруты курсирования. В ведомстве попросили пассажиров внимательно следить за объявлениями водителей. Также сейчас специалисты Московского метрополитена работают над тем, чтобы скорее восстановить движение трамваев.

Ранее в ведомстве сообщили, что инцидент произошел в районе остановки "Аргуновская улица". СМИ писали, что предварительная проверка установила, что в момент аварии в трамвае находились 10 человек, их оперативно эвакуировали.

До этого суд приговорил сбившего людей на тротуаре в Москве мужчину к 3 годам колонии. Гособвинитель во время судебных прений требовал назначить Фариду Нурмамедову пять лет колонии общего режима с лишением права занимать должность, связанную с управлением транспортных средств, сроком на два года 11 месяцев.