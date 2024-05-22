22 мая, 18:51 (обновлено 22.05.2024 19:11)Транспорт
Трамваи задерживаются на улице Академика Королева из-за ДТП
Фото: Москва 24
Трамваи № 11, 17 и 25 задерживаются на улице Академика Королева из-за ДТП, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".
По сведениям представителей столичного Дептранса, инцидент произошел в районе остановки "Аргуновская улица". Там предупредили, что из-за дорожного происшествия были временно изменены маршруты рельсового общественного транспорта.
"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – уточнили в пресс-службе.
В свою очередь, в ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщили, что на улице Академика Королева трамвай столкнулся с трактором. Предварительно установлено, что в момент аварии в трамвае находились 10 человек. Пассажиры в ДТП не пострадали, их оперативно эвакуировали.
Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте. В результате ДТП мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм.
ДТП с участием электросамоката произошло на Трубной площади в Москве