Трамваи задерживаются на улице Академика Королева из-за ДТП

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Трамваи № 11, 17 и 25 задерживаются на улице Академика Королева из-за ДТП, сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

По сведениям представителей столичного Дептранса, инцидент произошел в районе остановки "Аргуновская улица". Там предупредили, что из-за дорожного происшествия были временно изменены маршруты рельсового общественного транспорта.

"Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, в ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщили, что на улице Академика Королева трамвай столкнулся с трактором. Предварительно установлено, что в момент аварии в трамвае находились 10 человек. Пассажиры в ДТП не пострадали, их оперативно эвакуировали.

Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля "Тойота" сбил человека на моноколесе на Ленинградском проспекте. В результате ДТП мужчина 1988 года рождения скончался на месте от полученных травм.