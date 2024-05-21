Выжившей в ДТП тюменке сделали предложение у разбитой машины

Фото: телеграм-канал "Новости Тюмени | 72.RU"

Двадцатитрехлетняя жительница Тюмени Регина, попавшая в аварию и избежавшая серьезных травм, получила предложение руки и сердца от возлюбленного сразу после ДТП. Об этом сообщается на сайте "Комсомольская правда – Тюмень".

Инцидент случился на мосту "Стрела" в Тюмени. Водитель грузового автомобиля, перевозивший ларек с фруктами, задел трос, из-за чего упали два фонарных столба. Один из них пробил насквозь крышу "Лады Гранты", за рулем которой была Регина.

По данным СМИ, девушка, не выходя из салона автомобиля, позвонила своему молодому человеку, который приехал на место аварии сразу с обручальным кольцом и предложил выйти за него замуж. Тюменка ответила согласием.

Регина рассказала, что ехала в университет на защиту диплома, когда случилось ДТП. В результате она получила только несколько осколков в спину. Девушка считает, что ее спасло то, что она вовремя нагнулась и свернулась в кокон. Как рассказал жених, он ждал подходящего момента, чтобы узаконить отношения, и "второй день рождения" стал именно им.

В СМИ добавили, что в этом ДТП пострадали три автомобиля. На месте происшествия работали полицейские, дополнительный наряд ДПС и специалисты для демонтажа конструкции с проезжей части.

Ранее нетрезвый 16-летний подросток на мотоцикле врезался в "КамАЗ" под Магаданом. В результате аварии погиб пассажир мотоциклиста – 13-летний ребенок. Уточняется, что ДТП произошло в поселке Уптар. В данный момент виновник аварии госпитализирован, ему оказывается медпомощь.