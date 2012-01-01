Эксперт Татарников: пострадавший в Подмосковье мужчина мог встретить медведя-шатуна

Мужчина оказался в реанимации после нападения на него разъяренного медведя в Подмосковье. Как вести себя при встрече с диким зверем – в материале Москвы 24.

Чудом выжил

Медведь напал на мужчину рядом с деревней Соколово в городском округе Шаховская 3 апреля. По данным СМИ, 29-летний житель Смоленской области зашел глубоко в лес в поисках сброшенных лосиных и оленьих рогов, когда зверь вышел из чащи и бросился на него.

Вскоре хищник отпустил мужчину и скрылся. Пострадавшему не только удалось выжить, но и позвонить родным. Его нашли экстренные службы и егеря, после чего вертолетом санитарной авиации мужчину доставили в реанимацию Красногорской больницы в тяжелом состоянии. Ему пришлось пережить тяжелую операцию, сообщил директор медучреждения Бутай Бутаев, чьи слова привел телеграм-канал подмосковного Минздрава.





Бутай Бутаев директор Красногорской больницы Мультидисциплинарная бригада врачей в течение четырех часов ушивала раны и стабилизировала состояние пациента. <...> Из-за сложности и количества травм ему предстоит несколько поэтапных оперативных вмешательств.

В беседе с "Российской газетой" Бутаев уточнил, что на спине мужчины были множественные раны, а его состояние осложнялось черепно-мозговой травмой и тяжелыми переломами костей лица. По словам директора больницы, нападение медведя могло привести к смертельным увечьям, так как хищники способны разрывать внутренние органы когтями. Здесь же проникающих ран не было.

Знакомая с деталями истории женщина рассказала телеканалу "360", что медведи в тех краях встречаются, но нападают крайне редко. По данным Московского общества охотников и рыболовов (МООиР), осенью 2024-го в этих местах определили местообитание шести хищников.

Как защищаться?

Почетный член МООиР Семен Татарников предположил, что пострадавшему в лесу мог встретиться так называемый медведь-шатун, который не впадал в спячку.

"Зима была относительно теплой, он, наверное, не ложился в берлогу: прошатался весь сезон, озверел и оголодал", – пояснил Татарников в беседе с Москвой 24.





Семен Татарников почетный член МООиР Обычно медведь, наоборот, уходят от человека. Напасть могут, как правило, в двух случаях: если животное ранено или если вы встретили медведицу с медвежатами. Мать может начать защищать детенышей.

Биолог Павел Глазков в беседе с Москвой 24 предупредил, что при встрече с животным уносить ноги бесполезно и даже опасно.

"Медведь – хищник: бегом вы можете спровоцировать его к нападению. Поэтому увидели медведя – начинаете просто отходить назад", – рассказал специалист.

Он посоветовал обратить внимание на позу зверя. Если медведь стоит на задних лапах, значит, оценивает ситуацию и пока нападать не собирается. Но если он опустился на все четыре, прижал уши и двинулся в сторону человека, стоит предпринять ряд действий.





Павел Глазков биолог Продолжаем отступать и увеличивать расстояние. Кроме этого, снимаем куртку и поднимаем над головой, раскачиваемся – стараемся казаться больше. И издаем звуки: медведь должен понимать, что перед ним человек.

Глазков подчеркнул, что медведи, как и большинство диких зверей, расценивают человека как угрозу и стараются с ним не встречаться. Поэтому в походах он порекомендовал всегда издавать больше звуков. Можно использовать даже спортивный свисток, предложил биолог.

"Кроме медведей, напасть на человека в лесу могут, например, раненые кабаны или лосихи, которые как раз в апреле начинают давать потомство и активно его защищать", – рассказал Глазков.

Он отметил, что правила поведения здесь остаются теми же. При этом в любых ситуациях по лесу безопаснее не ходить в одиночку: дикие звери практически никогда не нападают на группы, заключил специалист.

