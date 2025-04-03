Найденные в Приморье гималайские медвежата проходят реабилитацию

Спасенные в марте в Приморье гималайские медвежата успешно проходят реабилитацию. Об этом сообщает телеграм-канал Минприроды Приморского края.

"Животные находились в удовлетворительном состоянии, сейчас они набрали вес и чувствуют себя хорошо", – говорится в сообщении.

Двух медвежат нашли сотрудники Госохотнадзора и КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ" на лесосеке Пожарского района. Животных доставили в центр реабилитации "Центр "Тигр" в поселке Алексеевка.

Тем временем малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и теперь проводят время вместе. Как рассказали в пресс-службе зоосада, животных знакомили аккуратно. Сначала специалисты приносили Лучика в комнату Звездочки, чтобы они установили контакт на расстоянии, однако медвежата относились друг к другу с недоверием.

Как только сотрудники зоопарка поняли, что общение Лучика и Звездочки складывается хорошо, время встреч увеличили до нескольких часов.