Малайские медвежата из Московского зоопарка познакомились друг с другом

Малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и теперь проводят время вместе. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Как рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин, медвежат знакомили аккуратно. Сначала специалисты приносили Лучика в комнату Звездочки, чтобы они установили контакт на расстоянии. Однако медвежата относились друг к другу с недоверием. После этого животные начали общаться друг с другом на протяжении 15–20 минут.

Как только сотрудники зоопарка поняли, что общение Лучика и Звездочки складывается хорошо, время встреч увеличили до нескольких часов. Медвежата полюбили играть вместе, догонять друг друга, разрывать картонки. Однако, отметил Брагин, их любимое занятие – "борьба".

"Сейчас медвежата встречаются каждый день, но спят в разных местах. Можно сказать, что все их игры, взаимодействия и реакции развиваются в соответствии с возрастной нормой этого вида", – подытожил начальник отдела.

Ранее специалисты зоопарка рассказали, как Лучик и Звездочка осваивали игровую комнату. Лучик бодро отреагировал на новое место из-за своего озорного характера, обращал внимание ведущий зоотехник того же отдела Денис Кочатов. Он с интересом обнюхивал все предметы в игровой.

В свою очередь, Звездочка вела себя уверенно и с любопытством пробовала лазать по бревнам. По словам Брагина, она не слишком сильно привязана к людям, имеет уверенный и самодостаточный характер.