Видео с малайской медведицей Звездочкой впервые показали в Московском зоопарке

В Московском зоопарке впервые показали видео с малайской медведицей Звездочкой.

Она уже начала осваивать игровую комнату и знакомиться с находящимися там предметами, рассказал начальник отдела "Млекопитающие" Михаил Брагин. Со всеми игрушками Звездочка ведет себя уверенно и с любопытством пробует лазать по бревнам.

"Она очень любит вскарабкиваться на окно, играть с игрушками", – отметил специалист в телеграм-канале зоосада.

По его словам, Звездочка обладает уверенным и самодостаточным характером. Кроме того, она не так сильно привязана к людям, как медведица Маша, и соблюдает дистанцию в общении.

"У Звездочки хорошая, развитая по возрасту координация и сила, она хорошо развивается", – добавил Брагин.

Медведицу Машу гости столичного зоопарка увидели впервые в начале года. Ее привезли в Москву еще в августе, но к ней не пускали посетителей, чтобы не вызвать стресс у животного.

С детенышем можно будет познакомиться вновь после перерыва. Во время эксперимента, который прошел с 3 по 9 января, медведица чувствовала себя спокойно и играла с зоологами.