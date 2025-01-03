Гости Московского зоопарка смогут впервые увидеть малайского медвежонка 3–9 января

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Москвичи и гости столицы в рамках недельной акции смогут зайти в павильон Московского зоосада, где живет малайский медвежонок Маша, с 3 по 9 января. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного зоосада.

"С 3 по 9 января каждый, кто пройдет предварительную регистрацию на сайте зоопарка <...> и принесет плюшевого медведя, сможет на 10 минут зайти в павильон Маши. Временное ограничение связано с риском возникновения стресса у животного. Временные рамки посещения – с 14:00 до 15:30", – говорится в сообщении.

Как уточнил зоопарк, большие плюшевые медведи могут подстраховать медвежонка во время возможных падений с высоты. Зоосад принимает игрушки до 70 сантиметров в длину.

"Необязательно приносить новых, главное – мягких. Медведей примут волонтеры на входе в павильон к солнечным медведям. Все игрушки пройдут специальную обработку", – указал зоопарк.

Тем временем гималайский медведь Вася из Московского зоопарка третий год подряд отказывается от зимней спячки. Животное гуляет в вольере, залезает на верхние уровни деревянной крепости и играет с оранжевым конусом. Васю и еще двух медведиц изъяли у перекупщиков почти два года назад. Звери жили в стесненных условиях и плохо питались.

