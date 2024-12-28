Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка не впал в спячку

Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка уже третий год подряд отказывается от зимней спячки. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале зоосада, энергичный молодой зверь обходит свои владения в вольере, залезает на верхние уровни деревянной крепости и играет с оранжевым конусом.

Его и еще двух медведиц изъяли у перекупщиков почти два года назад. Животные жили у них в стесненных условиях и плохо питались.

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