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28 декабря, 19:45

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Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка не впал в спячку

Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка не впал в спячку

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Гималайский медведь Вася из Московского зоопарка уже третий год подряд отказывается от зимней спячки. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале зоосада, энергичный молодой зверь обходит свои владения в вольере, залезает на верхние уровни деревянной крепости и играет с оранжевым конусом.

Его и еще двух медведиц изъяли у перекупщиков почти два года назад. Животные жили у них в стесненных условиях и плохо питались.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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