Ветврач Ермолов предупредил об опасности новогодних фотосессий со змеями

Спрос на покупку змей в качестве подарка, а также фотосессии с ними растет в Москве в канун праздников: тренд связан с тем, что пресмыкающееся станет символом 2025 года. Почему ни в коем случае не следует дарить змей и чем может обернуться фото с ними – в нашем материале.

В погоне за удачей

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

О повышенном спросе на змей в качестве подарка на Новый год рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Ажиотаж связан с тем, что в канун праздников люди стремятся завести или подарить близким символ наступающего года.

О спросе на змей в последние месяцы 2024-го сообщал и телеграм-канал SHOT со ссылкой на директора магазина экзотических животных Екатерину Корпусову: по ее словам, считается, что рептилия, которая станет символом 2025-го, якобы способна принести счастье во всех сферах жизни.

Еще один предновогодний тренд – фотосессии. В Сети стало появляться много объявлений, в которых всем желающим предлагается взять домашнюю рептилию в аренду и сделать с ней несколько кадров в студии с праздничными украшениями. Цена такой услуги может достигать 55 тысяч рублей.



автор объявления Во время съемок с живым питоном вы сможете прикоснуться к символу следующего года, загадать желание и сохранить у себя фотографию с ним, чтобы это желание обязательно сбылось в новом году.

Помимо этого, в последнее время у россиян появился еще один необычный запрос, рассказали Москве 24 основатели образовательного антикафе с экзотариумом Алексей Ергунов и Дарья Лебедева.

"В плане фотосессий со змеями пока не видим особенного всплеска интереса – по крайней мере, их не больше, чем в прошлом году. А вот погладить змей на удачу – сейчас действительно появился такой запрос", – отметили они.

Осознанный подход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главная опасность при взаимодействии со змеями (особенно сдаваемыми в аренду и не приученными к этому домашними особями) в том, что большинство людей не представляют себе особенности их поведения. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным Ян Ермолов.



Ян Ермолов ветеринарный врач, специалист по экзотическим животным Например, змеям всегда требуется время на адаптацию – к террариуму, корму, запахам – и это обычно занимает до месяца. Поэтому необученная змея может навредить во время фотосессии. Если окажется, что она не привыкла к таким условиям и кто-то погладит ее немытыми руками, которые чем-то пахнут, она может воспринять это как кормовой объект и поведет себя агрессивно.

Основатели экзотариума Алексей Ергунов и Дарья Лебедева также добавили, что при общении со змеей нельзя ее сжимать, удерживать, взаимодействовать с ее головой и делать резкие движения.

"В противном случае она может начать нервничать и воспринять это как угрозу", – сказали специалисты.

Кроме того, есть правила, которые касаются благополучия змеи. Например, если она недавно поела или линяет, ее нельзя беспокоить: это может плохо отразиться на ее здоровье, пояснили эксперты.

В свою очередь, ветеринар Ян Ермолов добавил, что не стоит приобретать рептилию кому-либо в подарок. По его словам, уход за тем или иным видом может оказаться очень сложным, что накладывает на человека обязательства, к которым он рискует быть не готов.

Необходимо учитывать и то, что змеи – переносчики множества заболеваний, включая сальмонеллез, и немногие знают, что перед покупкой необходимо запросить подтверждение о прохождении животным ветеринарного контроля, напомнил Ермолов.

Также стоит помнить, что в России действует постановление правительства № 795, где указан перечень запрещенных к содержанию животных. В него входит и ряд змей – например, все виды мамб, древесные ужи, королевские кобры, питоны, длина которых превышает 4 метра, цепочные гадюки, тигровые гремучники и другие.