Столичный департамент природопользования призвал не дарить живых змей на Новый год

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Москвичей призвали не дарить и не покупать живых змей на Новый год. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Мы настоятельно рекомендуем осознанно подойти к вопросу собственной безопасности, безопасности окружающих и здоровья питомцев", – указали в ведомстве.

В департаменте напомнили о повышенном спросе на этих домашних питомцев, так как в канун новогодних праздников люди стремятся завести или подарить близким символ нового года. Чаще всего покупатели берут маисовых полозов и калифорнийских молочных змей, разрешенных дома.

Однако содержание змей требует серьезных вложений, поэтому не каждый человек обрадуется такому подарку. Следует помнить и о плотности закрытия террариума, чтобы змея не убежала к соседям.

"Если змея попадет на улицу в сезон холодов, она, скорее всего, погибнет", – предупредили в ведомстве.

Между тем россиян призвали покупать новогодние подарки заранее, чтобы не стоять в очередях. Эксперты уверены, что лучшим временем для их приобретения является конец ноября – начало декабря. Уже с 20-х чисел декабря увеличится поток покупателей в геометрической прогрессии. При этом самый пик придется на 30 декабря.

