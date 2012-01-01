Эксперт по этикету Чахкиева призвала не дарить коллегам белье, парфюм и одежду

До Нового года осталось меньше месяца, поэтому самое время задуматься о выборе подарков. Москва 24 выяснила у экспертов, каким должен быть идеальный презент и по каким критериям его найти.

Лучший вариант

При выборе подарков главное – отношения с тем, кому они предназначаются, рассказала в беседе с Москвой 24 эксперт в области этикета, элегантности и манер, член Союза женщин России, основатель центра эстетического развития и этикета для девочек Эллина Чахкиева.

Например, при выборе презента для родителей лучше искать то, что покажет заботу и внимание.





Эллина Чахкиева эксперт в области этикета Это могут быть качественные вещи для дома, такие как текстиль, посуда. Или предметы комфорта: плед, удобные тапочки, гаджеты, облегчающие быт, например умная колонка или электронная книга. Также подойдут сертификаты в спа-салон или на процедуры, связанные с хобби родителей.

Любимому человеку лучше подобрать более романтичные подарки, которые будут отражать ваши чувства. Это могут быть, к примеру, ювелирные украшения, путешествие, сертификат на мероприятие. Главное – подарок должен быть искренним и личным, добавила Чахкиева.

Для друзей же подойдут презенты, которые будут ассоциироваться с общими интересами.

"Это могут быть книги, настольные игры, аксессуары, билеты в кино или театр, полезные гаджеты, что-то из хендмэйд. Оригинальность и юмор приветствуются, но важно учитывать личные предпочтения друга", – заметила эксперт.

А вот коллегам рекомендуется вручать недорогие и универсальные подарки: наборы конфет, календарь, ежедневник с нейтральным дизайном, небольшой сувенир с корпоративной символикой, если это принято. Однако, если презент хочется сделать начальнику, придется потратиться, но не чрезмерно, чтобы избежать неловкости, заметила Чахкиева.





Эллина Чахкиева эксперт в области этикета Лучше выбрать что-то статусное, но не слишком личное: хорошее вино, набор элитного чая или кофе, эксклюзивная ручка, элегантный аксессуар.

Эксперт также заметила, что важна презентация: необходимо качественно упаковать подарок, добавила специалист.

Не ошибиться с выбором

Неуместными презентами на Новый год считаются слишком личные вещи, заметила Эллина Чахкиева. По ее словам, при выборе для коллег и начальника лучше воздержаться от вручения нижнего белья, парфюмерии или одежды.

"Неуместными также считаются подарки, связанные с работой: например, канцелярские товары, кроме дорогих и эксклюзивных. Сюда же относится профессиональная литература, если не знаете точно о предпочтениях начальника", – отметила она.

Тренер по светскому и деловому этикету, клиентскому сервису Ксения Исмаилова в разговоре с Москвой 24 добавила, что деловым женщинам лучше не дарить предметы для дома или антивозрастную косметику, так как это может быть воспринято как нежелательный намек. По словам эксперта, варианты вообще не должны ассоциироваться с возрастом, национальностью или мировоззрением человека. Идеально, если они подчеркивают его профессиональные и деловые качества.

В целом же не подойдут билеты с конкретной датой посещения мероприятия, ножницы, ножи и животные, а конкретно для мужчин – сладости.





Ксения Исмаилова тренер по светскому и деловому этикету, клиентскому сервису Последние ассоциируются с некой несерьезностью, незрелостью. Что касается ножниц и ножей, издревле это считалось символом разрыва отношений. То есть это то, что может как бы разрезать дружбу, близость. А билеты с определенной датой создают давление на человека, так как у него может не получиться пойти на мероприятие в конкретный день.

Также специалист не рекомендовала дарить женщинам алкоголь, так как это не принято в обществе. А если вручить просто деньги, получатель может расценить такой знак как неуважение, подчеркнула Исмаилова.

"Считается, что человек таким образом не потрудился выбрать подарок с заботой и решил откупиться, проявив некое равнодушие или недостаточный интерес к получателю", – добавила эксперт.

Оптимальный бюджет

Стоимость подарка зависит от отношений с получателем и финансовых возможностей дарителя, объяснила Эллина Чахкиева. При этом она порекомендовала избегать совсем уж недорогих покупок.





Эллина Чахкиева эксперт в области этикета Главное – это внимание и забота, а не цена подарка, но слишком дешевый презент может обидеть. Идеальным является баланс между ценностью и индивидуальностью. Ориентируйтесь на уровень ваших отношений и не стремитесь к показухе.

По ее словам, для коллег достаточно небольших символических подарков в пределах одной-двух тысяч рублей, а вот для близких бюджет может быть значительно выше.

Ксения Исмаилова, в свою очередь, подчеркнула, что чрезмерно дорогие сюрпризы нежелательно дарить, поскольку человек может ощутить давление и необходимость ответить той же ценой.