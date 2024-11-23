Экономист Беляев дал советы, как спланировать бюджет на новогодние подарки

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Планирование расходов и сокращение числа получателей до разумного круга поможет не разориться на презентах к Новому году. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Прежде всего, специалист посоветовал ограничить число тех, кому человек собирается преподнести презенты, до разумного круга. Далее необходимо определить сумму, которую планируется потратить на покупки.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик На эту сумму вам нужно купить, допустим, десять подарков. И вы приблизительно понимаете, сколько должен стоить каждый. Либо у вас из этой суммы чуть не половина уйдет на подарок наиболее значимый, а все – остальное на девять других.

Стоит учесть, что строго следовать бюджету удастся не всем, кто-то может немного выйти за рамки. Тем не менее ориентир и ценовой диапазон позволит не потратить сильно больше запланированного.

"Не обязательно дарить что-то полезное. К примеру, это может быть какая-то приятная вещь, которая не имеет утилитарного значения, но приятна для взора или вызывает какие-то чувства", – отметил эксперт.

Специалист предупредил, что распродажи и скидки не всегда помогут сэкономить.



Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Часто за месяц-другой до начала скидок цены на товары повышают в полтора раза, а потом их сбрасывают. Таким образом, вы фактически покупаете товар по той цене, по которой его можно было купить ранее, может быть чуть ниже. Хотя некоторые магазины действительно могут давать настоящие скидки.

Ранее россиянам рассказали, что цены на шампанское вряд ли вырастут к Новому году. Кроме того, по словам эксперта в области национальной алкогольной политики Павла Шапкина, некоторые заводы ориентируются на массовый спрос и придерживаются минимальной ценовой планки, поэтому предлагают дешевые напитки.

