Экономист Беляев дал советы, как спланировать бюджет на новогодние подарки

23 ноября, 08:00Экономика
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Планирование расходов и сокращение числа получателей до разумного круга поможет не разориться на презентах к Новому году. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Прежде всего, специалист посоветовал ограничить число тех, кому человек собирается преподнести презенты, до разумного круга. Далее необходимо определить сумму, которую планируется потратить на покупки.
Стоит учесть, что строго следовать бюджету удастся не всем, кто-то может немного выйти за рамки. Тем не менее ориентир и ценовой диапазон позволит не потратить сильно больше запланированного.
"Не обязательно дарить что-то полезное. К примеру, это может быть какая-то приятная вещь, которая не имеет утилитарного значения, но приятна для взора или вызывает какие-то чувства", – отметил эксперт.
Специалист предупредил, что распродажи и скидки не всегда помогут сэкономить.
Ранее россиянам рассказали, что цены на шампанское вряд ли вырастут к Новому году. Кроме того, по словам эксперта в области национальной алкогольной политики Павла Шапкина, некоторые заводы ориентируются на массовый спрос и придерживаются минимальной ценовой планки, поэтому предлагают дешевые напитки.