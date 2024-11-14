Эксперт Шапкин: в России шампанское не подорожает к Новому году

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Цены на шампанское в России вряд ли поднимутся к Новому году. Об этом в беседе с Life.ru заявил эксперт в области национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По его словам, сейчас на рынке имеются игристые вина в нижней ценовой категории. Их стоимость начинается с 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Некоторые заводы ориентируются на массовый спрос и придерживаются минимальной ценовой планки, предлагая дешевые напитки.

"Думаю, что повышаться не будут цены до тех пор, пока Минфин не установит новые минимальные цены на игристые вина. Пока это не произошло, крупные производители стремятся к минимальной цене", – сказал Шапкин, добавив, что действующий акциз на шампанское для российских производителей составляет всего один рубль за литр.

При этом импортные изготовители платят акциз в 140 рублей за литр, плюс НДС. Это создает огромную разницу в цене, подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Шапкина, цены на импортное игристое в ближайшее время не повысятся. По параллельному импорту многие зарубежные вина могут быть даже дешевле, чем раньше.

Между тем цена порции селедки под шубой выросла на 12,1% к 2024 году. В Москве порция салата обойдется в 413 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня. При этом аналитики прогнозируют рост цен на продукты до 15–16% ближе к новогодним праздникам с учетом ежегодного декабрьского подорожания.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на новогоднем столе. Например, некоторые продукты к новогоднему столу можно закупить сейчас, когда цены еще стабильны, а мясные и рыбные изделия можно найти позже на распродажах. Эксперты также советуют заранее планировать праздничное меню.