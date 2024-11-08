Маркетолог Фоменко: некоторые продукты для новогоднего стола можно закупить уже сейчас

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Некоторые продукты к новогоднему столу: крупы, макароны, замороженные фрукты и овощи можно закупить сейчас, когда цены еще стабильны, а другие, например мясные и рыбные изделия, найти позже на распродажах. Это поможет сэкономить на новогоднем столе, рассказала маркетолог Елена Фоменко в беседе с Москвой 24.

"Свежие овощи и зелень можно заморозить – это сохранит их свежесть и аромат, а вы избежите сезонного подорожания. <...> Можно заранее приготовить и заморозить некоторые мясные заготовки для праздничного стола", – добавила она.

Кроме того, уже сейчас можно покупать консервированные овощи, грибы и фруктовые компоты, которые разнообразят новогоднее меню.

"Некоторые продукты известных брендов можно заменить на более дешевые варианты с аналогичным качеством. Часто продукты под собственными брендами магазинов ничем не уступают популярным маркам", – обратила внимание эксперт.

Фоменко также посоветовала в период подготовки к Новому году использовать приложения с кешбеком, промокодами и акциями. Хорошим вариантом экономии станет подписка на уведомления от магазинов, которые не дадут пропустить хорошие предложения.

Помимо этого, маркетолог рекомендовала заранее планировать праздничное меню. Это поможет избежать незапланированных покупок и купить продукты по выгодной цене.

Ранее экономист Степанычева предупредила россиян о подорожании новогоднего стола. Так, в 2024 году стоимость салата сельдь под шубой может увеличиться на 8–10% из-за прогнозируемого роста цен на соленую сельдь в декабре. Цена на салат оливье также поднимется из-за подорожания яиц.

Степанычева отметила, что уменьшение объемов вылова лососевых видов рыб привело к повышению стоимости красной икры. В октябре цена на икру выросла на 5%, а к декабрю этот показатель может достичь 20%.