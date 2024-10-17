"Руспродсоюз" назвал стоимость главных продуктов для новогоднего стола

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Праздничное застолье к Новому году может обойтись россиянам в 11 740 рублей в 2024 году, рассказали Москве 24 в ассоциации "Руспродсоюз".

Специалисты проанализировали цены на популярные продукты к новогоднему столу в октябре этого года и сравнили полученные цифры с данными за аналогичный период 2023 года.

Выяснилось, что стоимость килограмма красной икры снизилась на 3,8%: в октябре она составила 6 030 против 6 258,8 рубля в прошлом году. Килограмм красной рыбы, наоборот, вырос в цене на 7% – сегодня он стоит 1 161,2 против 1 085,5 рубля в 2023-м.



из исследования ассоциации "Руспродсоюз" Килограмм полукопченой и варено-копченой колбасы можно купить за 669,9 рубля, тогда как в прошлом году она стоила 623,2 (таким образом, цена выросла на 7,5%).

В свою очередь, килограмм вареной колбасы обойдется россиянам в 538,2 рубля (в 2023-м продукт можно было купить за 498 рублей, на 8,1% дешевле), а сырокопченой – в 1 280,5 рубля против 1 169,5 в прошлом году (цена выросла на 9,5%).

Килограмм сыра можно купить за 822,4 против 761 рубля (на 8,1% дороже), а майонеза – за 286,9 рубля, что на 3,86% дороже (276,3 рубля в 2023 году), отметили аналитики.

Кроме того, шампанское в 2024-м выросло в цене на 8,8%: в октябре этого года оно стоит 503,6 против 462,9 рубля в прошлом.

Килограмм яблок обойдется россиянам в 142,2 рубля – на 18,8% дороже, бананов – в 145,3 рубля (рост на 3,5%). Апельсины же, наоборот, подешевели на 12,15%: в этом году за килограмм нужно заплатить 159,8 рубля против 179,3 в 2023-м.



исследование ассоциации "Руспродсоюз" Таким образом, в 2024 году покупка продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 11 740 рублей против 11 574,6 рубля в прошлом. За год стоимость праздничного набора выросла на 1,43%.

Ранее россиянам дали советы по выбору качественной красной икры. Покупать продукт лучше в сетевых или специализированных магазинах. В торговой точке она должна лежать в холодильнике, который поддерживает минусовые температуры. Качественная икра не имеет постороннего запаха. Икринки чистые, целые, упругие, со слегка влажной или сухой поверхностью и отделяются одна от другой.