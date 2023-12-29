Терапевт рассказала, к каким болезням может привести новогоднее застолье

Фото: 123RF/vachom

Переедание и злоупотребление алкоголем в праздники может привести к проблемам со здоровьем. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила терапевт и кардиолог Татьяна Романенко.

Как она утверждает, сперва от новогоднего застолья пострадают органы пищеварения: поджелудочная железа, кишечник и печень. Так, по ее словам, во время праздников люди употребляют очень много еды, что может навредить организму, особенно если у человека есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

"Могут обостриться и панкреатит, и желчнокаменная болезнь. Причем человеку может потребоваться не просто консультация врача, а экстренное хирургическое вмешательство", – объяснила Романенко.

В связи с этим эксперт посоветовала следить за тем, что будет присутствовать на новогоднем столе, а также соблюдать умеренность во время приема пищи.

Кроме того, чтобы не отравиться, лучше не есть позже утра 1 января те салаты и другие блюда, которые были приготовлены к Новому году. При этом терапевт напомнила, что злоупотребление алкоголем будет дополнительно нагружать сердце, а в состоянии алкогольного опьянения человек может не успеть помочь себе в случае ухудшения самочувствия.

Также человек может переохладиться на улице и заболеть, поэтому собираясь большой компанией за одним столом во время празднования есть риск подхватить вирус, предупредила врач.

"Если вы болеете – самоизолируйтесь. Если кто-то в семье у вас болеет, соблюдайте правила гигиены: обеспечьте больного отдельной комнатой, отдельной посудой, мойте руки, делайте влажную уборку", – заключила Романенко.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов сообщил, что новогодний ужин после полуночи может навредить здоровью, поэтому, по его словам, лучше всего начинать застолье в 22:00. Он рекомендовал приступать к горячему именно в это время, а после боя курантов переходить на фрукты, свежие овощи и салаты без майонеза.



Москвичам рассказали, как без вреда для здоровья встретить Новый год