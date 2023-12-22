Эксперты дали рекомендации, как сэкономить на продуктах к новогоднему застолью

С приближением 31 декабря россияне активнее начинают планировать новогоднее меню. В этот раз праздничный ужин на четырех человек обойдется примерно в 5 500 рублей, подсчитали аналитики. Рассказываем, как сэкономить на покупке продуктов к празднику.



Предновогодний спрос

В 2023 году средняя стоимость праздничного стола для семьи из четырех человек составит 5 452,6 рубля. Об этом Москве 24 сообщил заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Обычно стандартный набор продуктов на новогодний стол включает в себя салаты оливье, селедка под шубой, горячее блюдо и бутерброды с красной икрой. Многие делают сырные и колбасные нарезки. Обязательно должны быть мандарины и шампанское. Кроме того, многие семьи с детьми приобретают к новогоднему столу торты и конфеты", – объяснил эксперт.

Для расчета использовались средние цены именно на эти продукты, отметили в ассоциации. Схожие цифры в беседе с Москвой 24 привел и экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, товары для новогоднего стола дорожают ежегодно, это явление можно назвать сезонным.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Это связано с несколькими факторами. На стоимость продуктов влияет традиционный предновогодний ажиотаж, стартующий в начале декабря, а также зимние проблемы с логистикой. Во многих регионах выпадает снег, и это затрудняет движение.

Помимо того, на ценах могут отражаться и непредвиденные обстоятельства, которые вызывают большую разницу между спросом и предложением. Сказываются и возможные неурожаи, логистические заминки при перевозке импортных товаров или внезапные снижения темпов производства определенных продуктов. Отдельно эксперт отметил, что перед Новым годом некоторые поставщики могут нарочно завышать цены, пользуясь ажиотажем населения.



Два способа сэкономить

При покупке всего необходимого для новогоднего стола можно сэкономить с помощью двух способов. Об этом Москве 24 рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.





Сергей Илюха член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла В первую очередь можно обратить внимание на более дешевые бренды. Есть нишевые товары, не уступающие по качеству популярным маркам, но они не так широко представлены на рынке и продаются только в определенных сетях. На них при хороших потребительских свойствах ретейлеры специально ставят не очень высокие цены для привлечения экономных покупателей.

По словам специалиста, в столице, например, достаточно много магазинов, торгующих уникальными товарами, чей ассортимент не пересекается с более популярными сетями. Благодаря этому можно выбрать недорогой аналог любимого бренда.

Если подходящего варианта все же не нашлось, тогда стоит поискать акции и скидки на интересующие продукты. Такой способ может потребовать больше времени, поэтому праздничный стол рекомендуется планировать заранее.

"Это отлично работает для товаров с продолжительным сроком хранения, например для сырокопченых колбас, консервов для оливье, или алкоголя. Их можно было "поймать" по хорошей цене в течение года и отложить на праздник", – комментирует специалист.

По его словам, до Нового года еще можно ожидать различные акции на нужные категории товаров. Для более удобного поиска скидок стоит пользоваться маркетплейсами и сайтами известных сетевых магазинов. Сравнив цены, будет проще подобрать самое выгодное предложение.

