Врач заявила, что майонезные салаты можно хранить не более полусуток

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Салаты, заправленные майонезом, нельзя хранить больше полусуток. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает Life.ru.

По ее словам, в состав салата оливье входят колбаса, содержащая трансжиры и искусственные добавки, а также майонез, в котором много калорий и жира. Кроме того, в блюде есть вареная картошка с большим количеством крахмала, предупредила она. А в салате селедка под шубой самый опасный ингредиент – соленая селедка, которая может стать причиной отеков, добавила врач.

Но, продолжила Кашух, в новогодних салатах и закусках ничего страшного нет. Главная опасность кроется не в майонезе и селедке, а в традиции чрезмерного застолья, указала она, отметив, что такая нагрузка на внутренние органы вредная даже для молодых и здоровых людей.

Еще одна угроза в период новогодних праздников, по ее мнению, – "тазик оливье". Эксперт рассказала, что хранящиеся после застолья несколько дней салаты могут вызвать отравление. Гастроэнтеролог подчеркнула, что овощные и фруктовые салаты можно хранить не больше 18 часов, а если они заправлены сметаной, майонезом, маслом или другим соусом, – не более полусуток. Такие же правила касаются мясных закусок, салатов с копченостями и мясом птицы, уточнила Кашух.

В заключение специалист сказала, что если в состав блюда входят консервы или вареные яйца, то его нужно употребить в течение 6–8 часов. Все это относится к блюдам, которые хранятся в холодильнике при температуре от двух до четырех градусов, подытожила она.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что для снижения калорийности салата селедка под шубой, являющегося распространенным блюдом на новогоднем столе, необходимо заменить стандартную селедку на малосоленую, а также использовать вместо майонеза сметану. Кроме того, она посоветовала картошку заменить яблоками.

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