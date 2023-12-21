Диетолог рассказала, как сократить калорийность селедки под шубой

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Для снижения калорийности салата "селедка под шубой", который является распространенным блюдом на новогоднем столе, необходимо заменить стандартную селедку на малосоленую, а также использовать вместо майонеза сметану. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"Картошка там совсем не нужна, и стоит добавить яблоки. Если совсем никак без майонеза, хотя бы использовать сметану в пропорции 50 на 50%", – добавила она.

Кроме того, специалист порекомендовала не готовить большую порцию салата, чтобы не набрать лишний вес. Также она предупредила, что это блюдо лучше не употреблять людям, предрасположенным к диабету.

Ранее специалист МосГИК Елена Павлова рекомендовала хранить приготовленные к новогоднему столу салаты при температуре от 2 до 4 градусов. Более того, эксперт посоветовала не заправлять салаты сразу, а делать это исключительно перед порционной подачей. Перед употреблением блюд необходимо удостовериться в том, что они не заветрились.



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