Эксперт рассказала, сколько можно хранить новогодние салаты

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Срок годности новогодних салатов зависит от ингредиентов и наличия или отсутствия заправки. Об этом Москве 24 рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

По ее словам, в целом салаты не хранятся долго, так как состоят из многих компонентов и не подвергаются термической обработке. Держать их рекомендуется при температуре не выше 2–4 °С, но на практике чаще всего заправленные салаты стоят на новогоднем столе при комнатной температуре несколько часов.

"Овощные салаты из сырых и вареных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, яиц, мяса, птицы, рыбы, копченостей без заправки могут храниться в холодильнике 18 часов. С заправками (майонез, соусы) они хранятся не более 12. Исключение составляют салаты с консервированными овощами и яйцами, которые в заправленном виде хранятся всего 6 часов. Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки могут храниться 12. Незаправленные с добавлением икры лучше хранить в "нулевой" камере холодильника не более 12 часов", – рассказала Павлова.





Елена Павлова специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Не рекомендуется хранить в холодильнике заправленные салаты и употреблять их на следующий день. Лучше подавать их порционно каждому участнику застолья, а емкость с приготовленным, но не заправленным салатом хранить в холоде.

Заправлять же салат стоит непосредственно перед подачей. Также можно предложить каждому гостю сделать это самостоятельно в своей тарелке, подготовив несколько видов заправок на выбор: это могут быть растительное масло, обезжиренный йогурт, соевый соус, майонез и другие добавки.



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Проверить, испортился салат или нет, достаточно просто. Для этого нужно оценить внешний вид и консистенцию – цвет ингредиентов, их поверхность и отсутствие отделенной жидкости.



Елена Павлова специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) У пригодного в пищу салата поверхность должна быть без признаков заветривания. Все компоненты – однородного цвета, который свойственен для данных продуктов, типичной текстуры и без признаков порчи. Например, свежие огурцы – хрустящие, упругие, сочные. Еще вариант: сделайте над салатом глубокий вдох и задержите дыхание на 2–3 секунды, затем выдыхайте. Запах должен быть приятным, типичным, без посторонних запахов. Вкус же должен быть свойственным для данного блюда, без посторонних привкусов.

Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, какие продукты на новогоднем столе принесут наибольшую пользу пожилым людям. В список вошли фрукты, овощи, а также мясо и рыба на пару. Эксперт пояснила, что растительная пища – это хороший источник витаминов и клетчатки, которая поддерживает работу кишечника и выводит токсины. В животной пище, мясе и рыбе, есть белки, которые необходимы для мышечной ткани и хорошего самочувствия.

