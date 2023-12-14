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14 декабря, 15:46

Общество

Эксперт рассказала, сколько можно хранить новогодние салаты

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Срок годности новогодних салатов зависит от ингредиентов и наличия или отсутствия заправки. Об этом Москве 24 рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

По ее словам, в целом салаты не хранятся долго, так как состоят из многих компонентов и не подвергаются термической обработке. Держать их рекомендуется при температуре не выше 2–4 °С, но на практике чаще всего заправленные салаты стоят на новогоднем столе при комнатной температуре несколько часов.

"Овощные салаты из сырых и вареных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, яиц, мяса, птицы, рыбы, копченостей без заправки могут храниться в холодильнике 18 часов. С заправками (майонез, соусы) они хранятся не более 12. Исключение составляют салаты с консервированными овощами и яйцами, которые в заправленном виде хранятся всего 6 часов. Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки могут храниться 12. Незаправленные с добавлением икры лучше хранить в "нулевой" камере холодильника не более 12 часов", – рассказала Павлова.

Не рекомендуется хранить в холодильнике заправленные салаты и употреблять их на следующий день. Лучше подавать их порционно каждому участнику застолья, а емкость с приготовленным, но не заправленным салатом хранить в холоде.
Елена Павлова
специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК)

Заправлять же салат стоит непосредственно перед подачей. Также можно предложить каждому гостю сделать это самостоятельно в своей тарелке, подготовив несколько видов заправок на выбор: это могут быть растительное масло, обезжиренный йогурт, соевый соус, майонез и другие добавки.

Фото: depositphotos/ryzhkov86

Проверить, испортился салат или нет, достаточно просто. Для этого нужно оценить внешний вид и консистенцию – цвет ингредиентов, их поверхность и отсутствие отделенной жидкости.

У пригодного в пищу салата поверхность должна быть без признаков заветривания. Все компоненты – однородного цвета, который свойственен для данных продуктов, типичной текстуры и без признаков порчи. Например, свежие огурцы – хрустящие, упругие, сочные. Еще вариант: сделайте над салатом глубокий вдох и задержите дыхание на 2–3 секунды, затем выдыхайте. Запах должен быть приятным, типичным, без посторонних запахов. Вкус же должен быть свойственным для данного блюда, без посторонних привкусов.
Елена Павлова
специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК)

Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, какие продукты на новогоднем столе принесут наибольшую пользу пожилым людям. В список вошли фрукты, овощи, а также мясо и рыба на пару. Эксперт пояснила, что растительная пища – это хороший источник витаминов и клетчатки, которая поддерживает работу кишечника и выводит токсины. В животной пище, мясе и рыбе, есть белки, которые необходимы для мышечной ткани и хорошего самочувствия.

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