14 декабря, 15:46Общество
Эксперт рассказала, сколько можно хранить новогодние салаты
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Срок годности новогодних салатов зависит от ингредиентов и наличия или отсутствия заправки. Об этом Москве 24 рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.
По ее словам, в целом салаты не хранятся долго, так как состоят из многих компонентов и не подвергаются термической обработке. Держать их рекомендуется при температуре не выше 2–4 °С, но на практике чаще всего заправленные салаты стоят на новогоднем столе при комнатной температуре несколько часов.
"Овощные салаты из сырых и вареных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, яиц, мяса, птицы, рыбы, копченостей без заправки могут храниться в холодильнике 18 часов. С заправками (майонез, соусы) они хранятся не более 12. Исключение составляют салаты с консервированными овощами и яйцами, которые в заправленном виде хранятся всего 6 часов. Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки могут храниться 12. Незаправленные с добавлением икры лучше хранить в "нулевой" камере холодильника не более 12 часов", – рассказала Павлова.
Заправлять же салат стоит непосредственно перед подачей. Также можно предложить каждому гостю сделать это самостоятельно в своей тарелке, подготовив несколько видов заправок на выбор: это могут быть растительное масло, обезжиренный йогурт, соевый соус, майонез и другие добавки.
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Проверить, испортился салат или нет, достаточно просто. Для этого нужно оценить внешний вид и консистенцию – цвет ингредиентов, их поверхность и отсутствие отделенной жидкости.
Ранее главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева рассказала, какие продукты на новогоднем столе принесут наибольшую пользу пожилым людям. В список вошли фрукты, овощи, а также мясо и рыба на пару. Эксперт пояснила, что растительная пища – это хороший источник витаминов и клетчатки, которая поддерживает работу кишечника и выводит токсины. В животной пище, мясе и рыбе, есть белки, которые необходимы для мышечной ткани и хорошего самочувствия.
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