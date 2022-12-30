14:00Общество
В Минздраве назвали самые полезные продукты на новогоднем столе для пожилых
Фото: depositphotos/Nitrub
Мясо и рыба на пару, а также разнообразные фрукты и овощи являются самыми полезными на новогоднем столе для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
"Всегда самые полезные – это фрукты и овощи. Это прежде всего клетчатка, что очень важно для функционирования кишечника, для выведения токсинов. В них еще также много витаминов и микроэлементов", – отметила эксперт.
Кроме того, пожилым людям во время новогоднего застолья следует обращать внимание на белковые блюда – мясо и рыбу, приготовленные на пару, сказала гериатр.
Ранее были названы блюда, которые считаются самыми вредными на новогоднем столе. По словам врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, в первую очередь речь идет про заправленные майонезом салаты. Кроме того, не следует злоупотреблять шпротами, поскольку в них, как и в любых консервах, могут присутствовать эмульгаторы и другие неполезные добавки для продления срока годности.
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