В Минздраве назвали самые полезные продукты на новогоднем столе для пожилых

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Мясо и рыба на пару, а также разнообразные фрукты и овощи являются самыми полезными на новогоднем столе для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"Всегда самые полезные – это фрукты и овощи. Это прежде всего клетчатка, что очень важно для функционирования кишечника, для выведения токсинов. В них еще также много витаминов и микроэлементов", – отметила эксперт.

Кроме того, пожилым людям во время новогоднего застолья следует обращать внимание на белковые блюда – мясо и рыбу, приготовленные на пару, сказала гериатр.





Ольга Ткачева главный внештатный специалист – гериатр Минздрава РФ Белки строят мышечную ткань. Для того чтобы сохранить мышечную ткань, а значит, и физическую силу, хорошее самочувствие, нужны белки.

Ранее были названы блюда, которые считаются самыми вредными на новогоднем столе. По словам врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, в первую очередь речь идет про заправленные майонезом салаты. Кроме того, не следует злоупотреблять шпротами, поскольку в них, как и в любых консервах, могут присутствовать эмульгаторы и другие неполезные добавки для продления срока годности.



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