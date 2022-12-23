Врач назвала самые вредные привычки россиян за новогодним столом

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Врач-диетолог Елена Тихомирова назвала главную привычку россиян за новогодним столом, передает газета "Известия".

"У россиян основная вредная привычка за новогодним столом – это много есть за один раз, то есть переедать", – заявила диетолог.

Она объяснила, что поджелудочная железа может не справиться с обработкой больших объемов белков, жиров, углеводов, соли и алкоголя. Как следствие, существует опасность развития панкреатита и кишечной непроходимости.

Чтобы помочь поджелудочной, специалист посоветовала употребить таблетки любых панкреатических ферментов. Кроме того, не стоит начинать новогоднее застолье голодным – предварительно можно съесть творог или яйца.

Елена Тихомирова порекомендовала любой прием вредной пищи перемежать овощем или салатом из сырых овощей, чтобы поддержать организм клетчаткой. Также лучше сократить объем съедаемых колбас, блюд с майонезом и сладких газированных напитков.

Помимо алкоголя, как считает диетолог, в качестве напитков следует употреблять обычную или минеральную воду.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что перед Новым годом не следует устраивать себе диеты и разгрузочные дни.

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