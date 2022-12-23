Названы самые популярные новогодние ароматы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый год ассоциируется у россиян с запахом кедра, можжевельника и апельсина. Исследованием о самых популярных предновогодних ароматах с Москвой 24 поделилась "Сбер Еаптека".

В 2022 году продажи эфирных и ароматических масел за год выросли на треть (31%), при этом наибольший рост зафиксирован в декабре.

Самым востребованным ароматом в период с ноября по декабрь стала пихта. Ее покупал каждый седьмой пользователь сервиса. На второй позиции расположился эвкалипт (9%). Тройку замыкает лаванда (7%). В преддверии Нового года среди россиян вырос спрос на масла с ароматами кедра (4%), можжевельника (3%) и апельсина (2%).

Наиболее востребованными среди российских покупателей стали эфирные масла. На них пришлось 91% от всех продаж за 2022 год в категории "Атмосфера в доме".

Главными ценителями ароматерапии оказались жители Москвы и Подмосковья, где зафиксировано 39% от всех продаж. В топ-3 также вошли Санкт-Петербург и Казань, на них пришлось 4 и 3% продаж соответственно.

Ранее ароматерапевт Ольга Андрейчук рассказала о самых полезных эфирных маслах. По ее словам, настроиться на рабочий режим отлично помогает аромат жасмина. Он бодрит, наполняет энергией и повышает умственную работоспособность на 30%. Мята перечная может прийти на выручку, когда надо остудить эмоции, сосредоточиться и улучшить память.

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