Пассажиры столичной подземки смогут почувствовать аромат сакуры и пионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект по ароматизации воздуха полностью реализовали в поездах на Филевской линии столичной подземки. Теперь в вагоне пассажиры смогут почувствовать запахи сакуры, пионов, свежесть орегано и лайма.

"В вагонах поездов на Филевской линии – уникальный аромат. Там работает больше 485 ароматизаторов, их вмонтировали в воздуховоды климатической системы. Каждые девять минут они распространяют запах по вагону", – рассказали в пресс-службе метро.

Там уточнили, что аромату дали название "Метро Москвы". Как будет пахнуть в поездах метрополитена, выбирали сами москвичи. Все вещества будут безопасны и гипоаллергенны.

Ранее в столичном метро пустили тематический поезд, посвященный Дальнему Востоку. Он начал ходить по синей ветке. Отмечалось, что в составах можно будет рассмотреть кадры моста на остров Русский в Приморье, побережья Сахалина и Курильских островов, а также космодрома Восточный.



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