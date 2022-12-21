Врач советует воздержаться от разгрузочных дней перед Новым годом

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Перед новогодними праздниками следует воздержаться от диет и разгрузочных дней. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Эксперт отметил, что многие россияне перед праздниками начинают активно приводить себя в форму и вводить различные ограничения, рассчитывая, что смогут плотно поесть в новогоднюю ночь.



"Советую не сидеть на диетах и не делать такого, а постараться, чтобы новогодний стол был умеренным", – подчеркнул Тяжельников.



Специалист также порекомендовал избегать излишней активности в праздничные дни и следить за своим режимом.

"Можно выйти на прогулку, но лучше не перенапрягаться. А сами новогодние праздники нужно хорошо распланировать, чтобы не переутомляться. Важно, чтобы режим сна в новогодние праздники оставался прежним", – отметил эксперт.

По словам Тяжельникова, следует тепло одеваться даже перед короткими прогулками.

"Если вдруг появились все же симптомы заболевания, то лучше не заниматься самолечением. Необходимо обратиться к специалистам. Все медицинские учреждения в Москве будут доступны для пациентов даже в новогодние праздники", – заключил специалист.

Ранее диетолог Дарья Русакова посоветовала не садиться за новогодний стол голодными. Она отметила, что избежать чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт в новогоднюю ночь поможет обычный режим питания.

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