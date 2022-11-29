Врач назвала препараты, необходимые при праздновании Нового года

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Домашнюю аптечку перед празднованием Нового года следует пополнить ферментными и мочегонными препаратами, заявила врач-терапевт, гематолог Наталья Андреева. Об этом сообщает News.ru.

Она пояснила, что такие лекарственные средства помогут организму справиться с последствиями употребления алкоголя и переедания.

"Я могу посоветовать приобрести мочегонное средство. Оно поможет вывести из организма лишнюю воду, которая задерживается в организме при приеме алкоголя. А также во время застолья стоит использовать и ферментные препараты", – сказала Андреева.

По ее словам, данные препараты помогут желудочно-кишечному тракту справиться с перевариванием пищи и снизить нагрузку.

Ранее эндоскопист Наталья Курганская рассказала, что неприятный запах изо рта может указывать на факт заболевания желудочно-кишечного тракта. Она отметила, что причиной галитоза могут быть и различные стоматологические проблемы.

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