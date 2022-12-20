Диетолог посоветовала не садиться за новогодний стол голодными

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Избежать чрезмерной нагрузки на желудочно-кишечный тракт в новогоднюю ночь поможет обычный режим питания, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Лучше в этот день соблюдать свой обычный режим, в котором вы питаетесь, и обязательно предварительно поужинать. Саму новогоднюю ночь можно встретить с шампанским и легкими закусками", – посоветовала специалист.



Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Многие ошибочно полагают, что можно целый день готовить и не есть, а потом, дождавшись новогодней ночи, сесть за стол и употребить в большом количестве различные блюда. Это, конечно, очень вредно.

По словам врача, такая ошибка может привести к перееданию, серьезной нагрузке на ЖКТ и обострению хронических заболеваний.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала съедать праздничные салаты в день их приготовления, чтобы избежать отравления. Эксперт также посоветовала готовить небольшие порции блюд.



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