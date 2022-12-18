Врач рассказала, сколько могут храниться новогодние салаты

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Праздничные салаты стоит съедать в день их приготовления – это поможет избежать отравления. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен", – предупредила эксперт.



Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Потом в салате, особенно при наличии там мяса, колбасы, заправки в виде йогурта или майонеза, может уже быть накоплена бактериальная флора, следствием чего может быть пищевое отравление. Бактерии хорошо размножаются в благоприятной среде.

Врач посоветовала готовить небольшие порции. "Нужно сделать ровно столько, чтобы блюдом насладились все члены семьи и при этом его не оставалось много. Лучше потом еще раз приготовить что-то свежее и полезное, чем рассчитывать, что организм окажет сопротивление уже испорченному продукту", – отметила она.

Также Королева посоветовала с осторожностью относиться к готовым салатам, которые можно купить в магазине.

"Наверняка был какой-то отрезок времени, когда салат просто стоял на прилавке. И этот отрезок от момента приготовления до конечного потребления может быть достаточно большим", – подчеркнула врач.

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