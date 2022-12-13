Врач рассказала, какой из новогодних салатов самый низкокалорийный

Фото: depositphotos/timolina

Салат мимоза содержит меньше калорий, чем оливье и сельдь под шубой. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гастроэнтеролога Веронику Корнилову.

Врач отмечает, что традиционные новогодние салаты очень калорийны из-за большого количества майонеза и термической обработки входящих в их состав ингредиентов. По словам Корниловой, такая обработка разрушает клетчатку и повышает гликемический индекс продукта. Поэтому от салатов легко полнеют.

"Под действием температуры в большей или меньшей степени разрушаются витамины, а значит, ничего хорошего от продукта, который в свежем виде был полезен, ждать не приходится", – подчеркивает гастроэнтеролог.

Также специалист посоветовала ставить на новогодний стол греческий салат, поскольку входящие в его состав зелень и овощи не подвергают термической обработке. Также оливковое масло, которым он заправляется, является источником полезных жиров, омеги-6, витаминов А и Д.

"Напоминаю, что полезные растительные масла улучшают желчеотток, поэтому являются более полезным вариантом в качестве заправки, чем майонез, сметана и даже йогурт", – заключила Корнилова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что гипертоникам нельзя есть за новогодним столом. По ее словам, им следует отказаться от употребления сырной нарезки, поскольку в ней есть соль, которая может повысить артериальное давление.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!