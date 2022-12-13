Россиянам рассказали о пользе холодца

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Высокое содержание коллагена – это один из главных полезных факторов, за который ценят холодец. Блюдо также богато аминокислотами и жирами, необходимыми для суставов, кожи и мозга, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-педиатра, нутрициолога Ирину Юзуп.

"Правильно сваренный холодец – это застывший качественный костный бульон. Если в холодец также добавлено мясо – мы получаем необходимый нам белок. Но нужно учитывать, что конечная польза блюда зависит от того, из каких продуктов оно сделано, будь основой курица, говядина, свинина или даже рыба", – поделилась эксперт.

По словам Юзуп, холодец сохраняет все изначальные полезные свойства, которыми обладает то или иное мясо. Кроме того, студень, несмотря на свою калорийность, смягчает действие алкоголя благодаря способности обволакивать стенки желудка.

Нутрициолог также указала на глицин, который входит в состав холодца. Данное вещество способно расщеплять конечные продукты переработки алкоголя и токсины.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что в состав морской рыбы, яичных желтков, грибов и молока входит большое количество витамина D. По ее мнению, в магазинах немало продуктов, обогащенных этим биологически активным веществом.



"Доктор 24": холодец

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