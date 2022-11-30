10:34Экономика
Продукты для новогоднего стола в этом году подорожали на 14% – эксперт
Фото: depositphotos/mavoimages
Россиян предупредили о подорожании продуктов для новогоднего стола. В среднем их стоимость выросла на 14%. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам доцента базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светланы Казанцевой, если семья состоит из четырех человек, в этом году они могут потратить на новогодний стол около 12 тысяч рублей. Предполагается, что сюда войдут:
- салат оливье;
- салат сельдь под шубой;
- икра красная;
- рыба красная соленая;
- нарезка сыра;
- нарезка сырокопченой колбасы;
- шоколадные конфеты;
- торт;
- мандарины;
- шампанское;
- сок;
- тарталетки;
- масло сливочное;
- овощная нарезка.
Как отметила специалист, если сравнивать с прошлым годом, сильнее всего подорожали рыба и мясо.
Казанцева также обратила внимание на то, что россияне могут значительно сэкономить, если откажутся от дорогих соков и шампанского. Новогодний стол может обойтись в таком случае в 5 тысяч рублей. Она подчеркнула, что различие в стоимости игристого вина может быть и более 6 тысяч рублей.
Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз рассказал, что в РФ выросла стоимость шампанского. В целом по сравнению с прошлым годом подорожание произошло на 12%, отметил эксперт.
По его словам, сегодня средняя цена за бутылку игристого составляет около 300 рублей. При этом стоимость шампанского вряд ли изменится перед Новым годом, полагает Вадим Дробиз. Однако с 1 января 2023 года возможен определенный рост. Речь идет о подорожании шампанского в пределах 5–7%, уточнил эксперт.
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