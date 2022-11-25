Россиян предупредили о подорожании салата мимоза

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Средняя цена салата мимоза по России с 1 по 23 ноября составила 344 рубля 60 копеек. Об этом сообщает RT со ссылкой на экспертов сервиса фискальных данных "Такском".

По информации аналитиков, в сравнении с 2021 годом средняя стоимость блюда выросла на 8%.

Эксперты воспользовались классическим вариантом приготовления такого салата. В рецепт входят майонез, сыр, морковь, лук, яйца и рыбные консервы.

В результате выяснилось, что майонез в нужной пропорции стоит порядка 29,7 рубля, сыр – 106,5 рубля, морковь – 11,7 рубля, репчатый лук – 4,7 рубля, а яйца – 24 рубля.

Аналитики также предупредили, что наиболее дорогой ингредиент мимозы – это рыбные консервы. Их стоимость в указанный период оценивается в 168 рублей.

Помимо этого, цены выросли и на такой популярный новогодний салат, как сельдь под шубой. По данным доцента базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светланы Казанцевой, продукты для такого блюда подорожали приблизительно на 13%.

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