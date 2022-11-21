Онколог назвал самые вредные для здоровья новогодние салаты

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Самыми вредными для здоровья новогодними салатами являются оливье и селедка под шубой. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук Антон Ильин.

Специалист пояснил, что чем проще еда, тем легче организму справиться с ней. В оливье же, добавил Ильин, перемешиваются продукты, которые не очень совместимы между собой.

Онколог подчеркнул, что многокомпонентные блюда перегружают пищеварительную систему, а оливье состоит минимум из шести ингредиентов, не считая заправки. При этом самыми опасными продуктами в салате эксперт назвал вареную колбасу, где много сои, крахмала и трансжиров, и майонез, который целиком состоит из трансжиров.

Кроме того, соленые огурцы в оливье могут представлять опасность для людей с проблемами с почками. Ильин также рассказал, что для сжигания средней порции оливье человеку нужно пробежать примерно 10 километров.

Еще одним вредным салатом онколог назвал селедку под шубой, в которой вареная картошка, морковь и свекла поднимают сахар в крови, а селедка вызывает отеки.

"Не лучший вариант для обеда и классический крабовый салат. Всем известно, что в крабовых палочках от настоящего краба – только название. Эту биомассу формируют из обрезков самой дешевой рыбы типа хека и минтая. Но это как раз не беда. Большую часть "крабовой палочки" составляет крахмал, придающий не самой нежной рыбе приятную консистенцию. Плюс вредны сахар и пищевые добавки, благодаря которым палочки обретают свой вкус", – добавил Ильин.

Специалист также указал, что рис и сладкая кукуруза – быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом.

Не менее вредным является салат мимоза. Ильин пояснил, что картошка и рис – калорийные продукты, которые обеспечивают скачок сахара. Вместе с тем, добавил специалист, в рыбных консервах много соли.

"Недобросовестные производители часто используют для консервов горбушу, которая уже пошла на нерест. С этого момента в организме рыбы начинаются необратимые изменения – под воздействием кортизола рыба фактически начинает разлагаться заживо. Есть ее просто опасно для здоровья. И, конечно, в свежем виде такую рыбу не продашь – выглядит она плохо, а мясо становится рыхлым, водянистым, расползается на глазах", – подчеркнул Ильин.

Ранее эндокринолог и диетолог Анна Гончарова рассказала, что для сохранения фигуры зимой нужно употреблять как можно больше пряностей. По ее словам, корица, имбирь, гвоздика, кардамон, а также апельсиновые и лимонные корки способствуют ускорению обмена веществ и выведению из организма жидкости. При этом ускорить обмен веществ способны и напитки на основе лайма с мятой, ягод или фруктов.



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