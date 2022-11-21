Диетолог раскрыла секрет сохранения стройности зимой

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Чтобы не набрать лишние килограммы в период холодов, необходимо употреблять как можно больше пряностей. Об этом в беседе с Pravda.ru рассказала эндокринолог, диетолог, врач высшей категории Анна Гончарова.

Специалист отметила, что корица, имбирь, гвоздика, кардамон, а также апельсиновые и лимонные корки способны не только защитить иммунитет от вирусов, но и способствовать ускорению обмена веществ и выведению из организма жидкости.

Ускорить обмен веществ также помогут напитки на основе лайма с мятой, ягод или фруктов, уточнила эксперт.

"Компот из сухофруктов – дешево, вкусно, быстро; при этом кладезь микроэлементов и легкоусваиваемых сахаров. Все эти горячие напитки ускорят обмен веществ, подарят удовольствие от разнообразных ароматов и насытят организм полезными микроэлементами и витаминами", – объяснила Гончарова.

Также диетолог посоветовала употреблять в пищу больше супов с пряностями. Ими могут стать восточные супы том-ям, фо бо и другие блюда. Также полезными свойствами обладают бульоны на основе куриного и утиного мяса.

"Наваристые бульоны (утиный, куриный) улучшают обмен веществ и иммунитет, поскольку содержат именно те концентрации жиров, которые поддерживают в норме защиту организма, в первую очередь на уровне слизистых", – уточнила специалист.

На второе желающим сохранить вес зимой Гончарова посоветовала употреблять блюда в комбинации "нежирное мясо и овощи". К ним можно отнести солянку, рагу и другие блюда.

Ранее дерматолог Анна Березина предупредила, что продукты с высоким содержанием сахара могут провоцировать старение кожи. При этом специалист посоветовала добавить в рацион больше полезных жиров. Среди них – морская рыба, оливковое или льняное масло, авокадо.

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