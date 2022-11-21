Эксперт перечислил вызывающие пищевую зависимость продукты

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Сыр и бекон находятся в перечне продуктов, которые могут вызвать у человека пищевую зависимость, считает клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, во время приема пищи тело человека вырабатывает гормоны, отвечающие за ощущение счастья и радости. Еда таким образом превращается в лекарство от грусти для мозга.

Так, если говорить о сыре, то он привлекателен для организма своим отчетливым вкусом и высокой жирностью. Самбурский считает, что мозг хочет употреблять такую продукцию с запасом, чтобы в будущем обезопасить себя от голода. При переваривании сыра выделяются казоморфины – короткие цепочки аминокислот, чье действие схоже с опиатами.

Зависимость может вызвать и бекон, который является пищевой ловушкой для мозга из-за своей питательности, а также содержания жира, соли, сахара и белка.

"Белок придает нам сил и быстро насыщает организм, поэтому мозг подталкивает выбирать этот продукт, таким образом ловушка зависимости захлопнулась. Жирность продукта же и вызывает сильное привыкание, почти наркотическое", – поделился Самбурский в беседе с "Газетой.ру".

Ранее дерматолог Анна Березина рассказала, что пища с высоким содержанием сахара может провоцировать старение кожи. Она порекомендовала добавить в рацион больше полезных жиров – морскую рыбу, оливковое или льняное масло и авокадо.

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