Диетолог рассказала, с чем опасно есть хурму

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хурму лучше всего употреблять отдельно от других продуктов, тогда она будет максимально хорошо усваиваться. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Хурму нельзя сочетать с холодной водой и молоком. Может быть сильнейшее несварение в кишечнике.

Поскольку в хурме содержатся легкоусвояемые сахара, ее не следует употреблять людям, страдающим от диабета. Кроме того, этот продукт не стоит есть в больших количествах тем, у кого имеются проблемы с проходимостью кишечника, подчеркнула Анжелика Дюваль.

При этом, если нет противопоказаний, регулярное употребление хурмы помогает защититься от простуды.

"В хурме есть витамин C, полезный для иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Также этот витамин улучшает общее самочувствие и разжижает кровь", – объясняет диетолог.





Анжелика Дюваль врач-диетолог Хурма снижает уровень холестерина в крови за счет того, что содержит много клетчатки. Есть люди, которые любят жирную тяжелую пищу. Если им добавить хурму в рацион, то будет улучшение по показателям холестерина.

За счет содержания бета-каротина хурма обладает антиоксидантным эффектом.

"Она снимает воспалительные процессы. Если человек часто подвержен воспалительным заболеваниям, то включение в рацион хурмы может значительно снизить вероятность новых рецидивов", – заключила Анжелика Дюваль.

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