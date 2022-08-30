Врач рассказала, с чем нельзя есть капусту

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, с чем нельзя есть капусту. Об этом сообщает радио КП.
По ее словам, крестоцветные мешают щитовидной железе захватывать йод, а также ускоряют его выведение из организма.
"Что же делать? Во-первых, пользуйтесь йодированной солью. Во-вторых, по возможности не смешивайте продукты с йодом и крестоцветные в один прием", – посоветовала эндокринолог.
Павлова рекомендовала не сочетать с капустой морепродукты, говяжью печень, яйца, молоко, морскую рыбу, фейхоа, грецкие орехи, шпинат, яблоки, хурму. Также врач посоветовала употреблять капусту отдельно от редьки, репы, шпината и редиса.
Ранее диетолог Лаура Бурак заявила, что кудрявая капуста укрепляет кости. По ее словам, этот продукт содержит витамин K1, регулирующий уровень кальция в организме.
Бурак посоветовала добавлять кудрявую капусту в смузи, жаркое, соус, суп или яичницу. Также капусту можно помять с оливковым маслом, лимонным соком, солью, перцем и добавить в салат.
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