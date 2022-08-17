Нутрициолог рассказала, какие продукты лучше всего помогают усвоению мяса

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Человеческий организм лучше всего усваивает мясо в сочетании с листовой зеленью и овощами, заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. Об этом сообщает News.ru.
"Во-первых, в овощах и зелени содержатся пищевые волокна, стимулирующие пищеварение и выработку желудочного сока, что важно для усвоения белка", – рассказала она.
Также Круглова пояснила, что мясо содержит биодоступное железо, для усвоения которого необходима аскорбиновая кислота.
"Как раз аскорбиновая кислота содержится в овощах и листовой зелени. Такое сочетание улучшает усвоение железа из мяса. Классическое сочетание", – добавила эксперт.
Ранее диетолог Йорн Класен рассказал, что ожирение печени на ранних стадиях лечится диетой, включающей растительную пищу, ферментированные овощи и сложные углеводы.
Так, эксперт рекомендовал употреблять фасоль, болгарский перец, грибы, капусту, шпинат, кабачки, редис, зелень, салат, редьку, квашеную капусту, бобовые, орехи, хлеб, рис и макароны.
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