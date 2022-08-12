Врач перечислила нормализующие давление продукты

Фото: depositphotos/bhofack2

Людям с повышенным давлением важно употреблять продукты, богатые калием. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Калий содержится в овощах, фруктах, ягодах, листовой зелени. Порядка 400–500 граммов таких продуктов в день обеспечат норму по калию и будут отличной профилактикой гипертонии.

"Листовая зелень, фрукты, овощи также являются источником антиоксидантов. Здесь особенно важно обращать внимание на темно-зеленые овощи и листовую зелень", – советует врач.

Нормализовать высокое давление помогут и продукты с омегой-3, продолжила она. "Это лосось, скумбрия и другая рыба жирных сортов. Достаточно 200–300 граммов в неделю, и потребность в омеге-3 будет закрыта", – отметила специалист.

По словам Кругловой, гипертоникам также необходимо уменьшить потребление соли.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Норма для взрослого человека – это 5–6 граммов в день. Это та соль, которую человек добавляет в свои блюда и получает с продуктами промышленного производства. Это колбаса, полуфабрикаты, сыр, готовые соусы, фастфуд. Гипертоникам необходимо минимизировать их употребление.

Влияют на давление и насыщенные жиры, отметила врач. "Продукты, которые богаты насыщенными жирами, мы их тоже ограничиваем. Это жирные сорта мяса, готовые полуфабрикаты, сливочные соусы", – заключила она.

Ранее россиянам напомнили о способах снизить давление без лекарств. В частности, следует отказаться от курения и употребления алкоголя, а также нормализовать вес, если у человека имеются лишние килограммы. Кроме того, скорректировать режим отдыха и не забывать про физическую активность. Для этих целей хорошо подходят плавание или пешая ходьба.

