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13:22

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Врач назвала семь методов снижения давления без медикаментов

Без лекарств: названы семь методов снижения давления
обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гипертоникам в первую очередь необходимо отказаться от сигарет и алкоголя, потому что такие вредные привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом Москве 24 рассказала врач, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

"Также желательно снизить массу тела, если есть лишний вес. Кроме того, необходима физкультура – зарядка по утрам, только без упражнений, где человек находится вниз головой. Можно заниматься пешей ходьбой или плаванием", – объяснила специалист.

Кроме того, по словам Багавиевой, людям с повышенным давлением следует употреблять продукты с содержанием калия. Он нужен для сердечной мышцы.

Рекомендуется снизить потребление соли. Но не стоит исключать ее полностью, потому что натрий, который находится в составе пищевой соли, необходим для обменных процессов.
Светлана Багавиева
врач, кандидат медицинских наук

Также гипертоникам стоит отказаться от жирной и жареной пищи, рекомендует врач.

"Потому что такая еда стимулирует образование холестериновых бляшек на поверхности сосудов. В итоге просвет сосудов сужается, это тоже провоцирует повышение давления", – предупреждает Багавиева.

Если у человека с высоким давлением нарушена и функция почек, жидкость плохо выводится из организма, то список запрещенных продуктов будет больше.

Например, сейчас актуальны арбузы. Они насыщены водой. И если эта жидкость не будет вовремя выходить из организма, то это станет провоцировать отеки и, как следствие, тоже повышать давление.
Светлана Багавиева
врач, кандидат медицинских наук

"Еще человеку важно скорректировать режим отдыха и работы, по возможности снизить стресс", – советует эксперт.

Специалист добавила, что если показатель давления, несмотря ни на что, постоянно находится выше 130–140, то это повод обратиться к врачу для подбора терапии. Своевременная реакция на проблему снизит риск возникновения гипертонических кризов и инсульта.

Ранее россиян предупредили, что пульс ниже 60 и выше 90 ударов в минуту представляет угрозу для жизни человека. Об этом рассказал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. По его словам, в обоих случаях лучше вызвать скорую помощь.

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