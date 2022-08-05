Врач назвала семь методов снижения давления без медикаментов

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Гипертоникам в первую очередь необходимо отказаться от сигарет и алкоголя, потому что такие вредные привычки ухудшают состояние сердечно-сосудистой системы. Об этом Москве 24 рассказала врач, кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

"Также желательно снизить массу тела, если есть лишний вес. Кроме того, необходима физкультура – зарядка по утрам, только без упражнений, где человек находится вниз головой. Можно заниматься пешей ходьбой или плаванием", – объяснила специалист.

Кроме того, по словам Багавиевой, людям с повышенным давлением следует употреблять продукты с содержанием калия. Он нужен для сердечной мышцы.





Светлана Багавиева врач, кандидат медицинских наук Рекомендуется снизить потребление соли. Но не стоит исключать ее полностью, потому что натрий, который находится в составе пищевой соли, необходим для обменных процессов.

Также гипертоникам стоит отказаться от жирной и жареной пищи, рекомендует врач.

"Потому что такая еда стимулирует образование холестериновых бляшек на поверхности сосудов. В итоге просвет сосудов сужается, это тоже провоцирует повышение давления", – предупреждает Багавиева.

Если у человека с высоким давлением нарушена и функция почек, жидкость плохо выводится из организма, то список запрещенных продуктов будет больше.





Светлана Багавиева врач, кандидат медицинских наук Например, сейчас актуальны арбузы. Они насыщены водой. И если эта жидкость не будет вовремя выходить из организма, то это станет провоцировать отеки и, как следствие, тоже повышать давление.

"Еще человеку важно скорректировать режим отдыха и работы, по возможности снизить стресс", – советует эксперт.

Специалист добавила, что если показатель давления, несмотря ни на что, постоянно находится выше 130–140, то это повод обратиться к врачу для подбора терапии. Своевременная реакция на проблему снизит риск возникновения гипертонических кризов и инсульта.

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