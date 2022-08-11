Врач назвал самые опасные для поджелудочной железы препараты

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Употребление некоторых лекарственных препаратов может стать фактором дисфункции поджелудочной железы наравне с курением и потреблением спиртного, заявил гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов. Об этом сообщает News.ru.
"Для поджелудочной опасны антибиотик тетрациклин, некоторые жаропонижающие, антибиотики метронидазол, нифурунтаин, который используется для кишечных инфекций в основном, мочегонные, женские половые гормоны эстрогены, которые используются с противозачаточной целью", – сказал он.
По словам Вялова, многие женщины пьют противозачаточные, не задумываясь о состоянии поджелудочной железы, что влечет серьезные проблемы со здоровьем. Он пояснил, что из-за неаккуратного потребления некоторых лекарств у человека может развиться панкреатит и рак поджелудочной железы.
В то же время специалист советует помнить и о рисках для поджелудочной железы, которые влекут различные вирусы. Речь, в частности, идет о детских инфекциях и вирусе Эпштейна – Барра.
"С детства человек уже получает скомпрометированную поджелудочную железу, которую уже в подростковом и взрослом возрасте просто добивает. Некоторые кишечные инфекции – сальмонеллез, кампилобактеры – тоже могут вызывать воспаления в поджелудочной железе", – заключил врач.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала не употреблять манку, белый рис и каши быстрого приготовления, поскольку эти продукты могут нанести вред поджелудочной железы. Самой вредной специалист назвала манную крупу.
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