Эндокринолог рассказала об опасности обильного потоотделения

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Усиленное потоотделение может быть признаком нарушений деятельности эндокринной системы, сообщила эндокринолог Зухра Павлова.
"Если обильное потоотделение сопровождается сильным запахом, то это может быть симптомом дисбаланса гормона дигидротестостерона. Кому-то это кажется признаком маскулинности, а для эндокринолога или уролога – это повод посмотреть, все ли хорошо с железами, которые максимально подвержены воздействию дигидротестостерона, с той же предстательной железой", – написала она в своем телеграм-канале.
Эксперт пояснила, что повышенное потоотделение является обычной физиологической реакцией организма во время жаркой погоды и при физических нагрузках. Между тем в нормальных условиях такая реакция у женщин может говорить о нарушении выработки полового гормона эстрадиола.
По словам Павловой, поводом обращения к эндокринологу может стать и возникновение сильного запаха пота у мужчина сразу после принятия душа. Кроме того, в число признаков гормонального сбоя специалист включила выпадение волос, сальность кожи и угревую сыпь.
"Если не принять вовремя меры, это чревато разрастанием тканей предстательной железы", – предупредила специалист.
Ранее терапевт Оксана Хамицева сообщила, что головная боль после еды может свидетельствовать о сахарном диабете и других нарушениях функции поджелудочной железы, а также об аллергии или реакции на токсические вещества.
В случае аллергии причиной головной боли может стать состав еды. Кроме того, данный симптом может свидетельствовать о повышении в крови токсичных веществ, которые связаны с пищевыми добавками.
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