Терапевт объяснила, почему в жару мозг работает хуже

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Врач-терапевт Екатерина Романова рассказала, почему в жару наш мозг работает медленнее.

"Жара оказывает серьезное влияние на сердечно-сосудистую систему. У многих людей могут наблюдаться нарушения сердечного ритма, повышение давления вплоть до гипертонических кризов, снижение тонуса вен и другие негативные изменения", – цитирует ее "Газета.ру".

Эксперт объяснила, что такого рода воздействия не пройдут бесследно для мозга: ухудшится работоспособность и концентрация внимания.

Кроме того, когнитивные функции могут нарушиться из-за обезвоживания, отметила Романова, ведь организм в жару начинает активное потоотделение, которое приводит к потере жидкости.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с пятницы, 24 июня, температурный фон в столичном регионе будет нарастать, а в начале следующей недели столбики термометров перешагнут 30 градусов.

По его словам, антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. Синоптик предположил, что в ближайшую пятидневку будет много солнца.

Он заключил, что сбалансированное чередование солнечных дней и коротких дождей без изнуряющего долговременного зноя помогает поддерживать статус медового лета.