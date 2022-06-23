Синоптики предупредили об аномально высоких температурах в Москве

Волна жары накроет Москву в ближайшее время. Об аномально высоких температурах предупредили синоптики.

Температура воздуха 23 июня будет расти до 26 градусов. На выходных будет еще жарче. А уже 27 июня столбики термометров будут показывать до 30 градусов тепла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.