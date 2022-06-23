Новогодние праздники в РФ продлятся с 31 декабря по 8 января

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января. Это следует из календаря выходных на будущий год, опубликованного министерством труда и социальной защиты РФ.

С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим. Выходные 1 и 8 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.



Таким образом, в последнем зимнем месяце россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд – с 23 по 26 февраля.

В марте выходной день придется на 8 марта, Международный женский день.

В майские праздники сперва у россиян будут три выходных – с 29 апреля по 1 мая, затем четыре рабочих дня, а после еще четыре выходных – с 6 по 9 мая.

Сокращенная неделя будет ждать россиян и в июне в честь Дня России. Нерабочими днями будут 10, 11 и 12 июня.

В ноябре в связи с Днем народного единства граждане РФ будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что в России не рассматривается вопрос о продлении майских праздников по аналогии с новогодними. В начале апреля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой продлить майские праздники до 10 дней.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику РФ и потребует внесения изменений в ТК.

