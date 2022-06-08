В Минтруде заявили, что не рассматривают вопрос о продлении майских праздников

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В России не рассматривается вопрос о продлении майских праздников по аналогии с новогодними, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и соцзащиты Антона Котякова.

В начале апреля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой продлить майские праздники до 10 дней.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что данное предложение может стать большой нагрузкой на экономику РФ и потребует внесения изменений в ТК.

Однако за продление майских выступили больше половины россиян. При этом 32% опрошенных оказались против такого предложения. Еще 60% признались, что не готовы отказаться от длинных новогодних каникул в пользу майских.

